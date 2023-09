Cacao: La Côte d’Ivoire veut donner des gages à l’UE avant l’application des nouvelles règles

À un an de la mise en application concrète de la nouvelle réglementation qui interdit toute importation de cacao issu de zones déforestées, le patron du Conseil café cacao ivoirien est venu à Bruxelles cette semaine faire la promotion de son système de traçabilité.

Accompagné de délégués ministériels ainsi que d’opérateurs privés représentant l’industrie, le patron du Conseil café cacao ivoirien Yves Brahima Koné a rencontré plusieurs responsables de la Commission européenne cette semaine à Bruxelles. Au cœur des discussions, la nouvelle règlementation européenne qui interdit toute importation de cacao issu de zones déforestées après fin 2020. En vigueur depuis le mois de juin, elle entrera concrètement en application pour le cacao exporté à l’automne 2024.

L’objectif visé par la Côte d’Ivoire qui a eu quatre jours pour faire son plaidoyer à Bruxelles : être classé comme pays à faible risque de déforestation par la Commission européenne, comme le spécifie le Conseil café cacao (CCC) dans son communiqué diffusé vendredi 15 septembre, et pouvoir continuer à exporter son cacao en Europe.

À ce stade, 70% du cacao ivoirien peut-être tracé, la totalité le sera d’ici fin 2024, a assuré le Conseil Café Cacao aux diplomates de la Commission européenne. Des efforts entrepris depuis 2018 qui se matérialisent par l’immatriculation des planteurs ou encore l’installation d’un terminal digital dans les coopératives. Le système est complexe à mettre en place, et aussi coûteux. C’est un des points qui a également été évoqué.

- Publicité-