Le calendrier des élections des conseils scientifiques et des présidents des universités sera publié à partir de la semaine prochaine, a souligné jeudi, Lobna Jeribi, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim.

Dans une déclaration aux médias lors d’une visite de travail à Sfax, Lobna Jeribi, a indiqué que le Conseil des universités se réunira demain vendredi pour examiner les préparatifs de la rentrée universitaire 2020-2021 (protocole sanitaire, services universitaires …).

Assistant à un exposé interactif sur les programmes et projets de l’Université de Sfax, à la Faculté de médecine de Sfax, la ministre a souligné que l’Université de Sfax est considérée comme étant un pôle distingué selon les classements internationaux, appelant à la nécessité d’améliorer le cadre législatif relatif à l’étudiant entrepreneur et à renforcer l’encadrement de tels projets qui peuvent générer des emplois.

A noter que l’Université de Sfax compte 3 structures de base pour le soutien, l’encadrement et l’assistance et l’employabilité.

Il s’agit du Centre de carrière et de certification des compétences, le centre de soutien à la création d’entreprises et le centre de transfert de la technologie.

Ces structures œuvrent en coordination avec les entreprises économiques de la région, a fait savoir Mohamed Belhaj, directeur de carrière et de certification des compétences et de l’espace Intiative à l’université.

Lors de sa visite à Sfax, Lobna Jeribi s’est également rendue à la technopole de la région, où elle a visité la pépinière d’entreprises et le centre de recherche en numérique créé récemment.

A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de développer les composantes de la technopole dont notamment le foyer universitaire afin qu’il soit prêt pour la rentrée.