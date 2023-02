Cameroun : L’augmentation redoutée du prix du carburant est enclenchée

Après trois pénuries en six mois dans les grandes villes du Cameroun, le spectre de l’augmentation des prix des carburants planait. Depuis le premier février, l’essence est passée de 630 à 730 francs CFA, le gasoil qui coûtait jusque-là 545 francs CFA passe à 720 francs CFA.

« Je pense qu’on ne décide pas des prix d’un produit qui touche particulièrement les ménages les plus pauvres financièrement sans préparer l’opinion. Ce dont je doute en revanche, c’est que les pénuries qui ont été observées auparavant étaient une forme de préparation de l’opinion », envisage un connaisseur du dossier.

L’augmentation des prix du carburant fait grincer des dents. Les premières victimes sont les transporteurs urbains. Jack Nguessu est chauffeur de taxi dans la ville de Yaoundé, pour lui, c’est une partie du bénéfice qui est perdu :

« Je consomme en réalité entre 20 et 25 litres chaque jour. Depuis que le carburant a augmenté, je suis sensiblement à 3 000 francs de plus. C’est comme si dans une journée quelqu’un doit gagner 6 000, mais doit prendre 3 000 francs de plus pour le carburant. »

Des experts estiment que le Cameroun a cédé à la pression du FMI, qui demandait de réduire les subventions des produits pétroliers, pour favoriser les investissements productifs. En revanche, le prix du pétrole lampant reste à 350 francs CFA. Idem pour le gaz domestique qui conserve son prix de 6 500 francs CFA.