Campagne de collecte et de valorisation des huiles alimentaires usagées

Le ministère de l’Environnement a donné, le 19 avril, le coup d’envoi à la campagne nationale de collecte et de valorisation des huiles alimentaires usagées, a annoncé mercredi, l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED).



Il s’agit d’activer le système de gestion des huiles alimentaires usagées et de multiplier les quantités collectées par les ménages. Ces huiles représentent environ 60% de la quantité totale produite.



Cette action vise aussi à sensibiliser les femmes à l’importance de collecter ces huiles en raison de leurs effets nocifs sur l’environnement et du coût élevé alloué à leur filtrage, lorsqu’elles sont déversées dans le milieu naturel. Ces huiles peuvent être réutilisées comme matière première, après leur valorisation.

Des conteneurs ont été installés pour la collecte de ces « bio-huiles » qui devraient être dans une étape ultérieure, livrées à des sociétés spécialisées, autorisées à valoriser des huiles alimentaires usagées.