CAN 2019 : le sélectionneur du Sénégal dévoile la liste finale des 23 joueurs retenus

La liste définitive des 23 joueurs retenus par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été rendue publique mercredi par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Aliou Cissé avait annoncé, le 31 mai dernier, une pré-liste de 25 joueurs, en prévision de la phase finale de cette compétition, prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Finalement, ce sont les milieux de terrain Sidy Sarr (FC Lorient, France) et Santy Ngom (Nancy, France) qui ont quitté les Lions.

En match de préparation disputé mardi à Alicante en Espagne, les poulains d’Aliou Cissé ont largement battu (7-0) l’équipe U19 de Murcia (Espagne).

L’équipe nationale du Sénégal se rendra au Caire, vendredi, afin de préparer son match amical contre le Nigeria prévu 16 juin 2019 à Ismaïlia.

Voici, par ailleurs, la liste des 23 joueurs sélectionnés :

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Alfred Gomis (Spal, Italie) et Edouard Mendy (Reims, France).

Défenseurs : Moussa Wagué (FC Barcelone, Espagne), Lamine Gassama (G?ztepe Spor Kulübü, Turquie), Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Youssouf Sabaly (Girondins de Bordeaux, France), Saliou Ciss (Valenciennes, France) et Pape Abou Cissé (Olympiacos FC, Grèce).

Milieux : Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Henri Saivet (Bursaspor, Turquie), Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray, Turquie), Krépin Diatta (FC Bruges, Belgique) et Alfred Ndiaye (Malaga, Espagne).

Attaquants : Ismaïla Sarr (Rennes, France), Keïta Diao Baldé (Inter Milan, Italie), Sada Thioub (Nîmes Olympique, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Mbaye Hamady Niang (Rennes, France) et Mbaye Diagne (Galatasaray, Turquie).