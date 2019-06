CAN 2019: Onze sélectionneurs africains sur le banc en Egypte

Ils seront onze sélectionneurs africains sur le

banc à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19

juillet), un chiffre sensiblement revu à la hausse par rapport au précédent

tournoi de 2017 au Gabon.

Cette 32e édition de la CAN, qui se jouera pour la première fois en

présence de 24 pays au lieu de 16, sera marquée par la présence de 13

techniciens non-Africains, alors qu’ils étaient 12 au Gabon (sur 16

nations).

Onze fédérations nationales, ont décidé ainsi de faire confiance aux compétences “africaines”, avec l’objectif d’aller le plus loin possible dans cette compétition qui se déroulera dans quatre villes : Le Caire, Alexandrie,

Ismaïlia et Suez.

Il s’agit de Djamel Belmadi (Algérie), Florent Ibenge (RD Congo), Sunday

Chidzambwa (Zimbabwe), Olivier Niyungeko (Burundi), Aliou Cissé (Sénégal), Ricardo Mannetti (Namibie), Ibrahim Kamara (Côte d’Ivoire), Mohamed Magassouba (Mali), Baciro Candé (Guinée-Bissau), James Kwesi Appiah (Ghana) et Emmanuel Amunike (Tanzanie).

Chez les “Européens”, l’école française sera en force avec 7

sélectionneurs en lice sur 13, dont Hervé Renard (Maroc), champion

d’Afrique en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire.

Les six autres entraîneurs français sont Michel Dussuyer (Bénin), Alain

Giresse (Tunisie), Corentin Martins (Mauritanie), Sébastien Migné (Kenya),

Sébastien Desabre (Ouganda) et Nicolas Dupuis (Madagascar).

Les six autres coaches étrangers sont : le Franco-Allemand Gernot Rohr

(Nigeria), l’Ecossais Stuart Baxter (Afrique du Sud), le Serbe Srdjan

Vasiljevic (Angola), le Néerlandais Clarence Seedorf (Cameroun), le Belge

Paul Put (Guinée) et le Mexicain Javier Aguirre (Egypte).

Noms des sélectionneurs par groupes:

Groupe A :

Egypte (Javier Aguirre/Mexique)

RD Congo (Florent Ibenge)

Ouganda (Sébastien Desabre/France)

Zimbabwe (Sunday Chidzambwa)

Groupe B :

Nigeria (Gernot Rohr/France-Allemagne)

Guinée (Paul Put/Belgique)

Madagascar (Nicolas Dupuis/France)

Burundi (Olivier Niyungeko)

Groupe C :

Sénégal (Aliou Cissé)

Algérie (Djamel Belmadi)

Kenya (Sébastien Migné/France)

Tanzanie (Emmanuel Amunike/Nigeria)

Groupe D :

Maroc (Hervé Renard/France)

Côte d’Ivoire (Ibrahim Kamara)

Afrique du Sud (Stuart Baxter/Ecosse)

Namibie (Ricardo Mannetti)

Groupe E :

Tunisie (Alain Giresse/France)

Mali (Mohamed Magassouba)

Mauritanie (Corentin Martins/France)

Angola (Srdjan Vasiljevic/Serbie)

Groupe F :

Cameroun (Clarence Seedorf/Pays-Bas)

Ghana (James Kwesi Appiah)

Bénin (Michel Dussuyer/France)

Guinée-Bissau (Baciro Candé).