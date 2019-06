CAN-2019 (préparation): le Six national se prépare au Brésil

La sélection nationale de volley-ball (seniors hommes) effectue, à partir de ce dimanche, un stage qui se poursuivra jusqu’au 30 juin au Brésil, dans le cadre de sa préparation pour la Coupe d’Afrique des nations organisée du 19 au 29 juillet en Tunisie.

Au cours de ce stage, le six national, champion d’Afrique en titre, disputera au total quatre matches amicaux contre l’équipe nationale A et l’équipe olympique du Brésil.

Les protégés de l’Italien Antonio Giaccobe effectueront du 7 au 14 juillet à Tunis un dernier stage commun avec la sélection cubaine qu’ils affronteront en amical à trois reprises.

La délégation tunisienne qui s’est rendue au Brésil est composée des joueurs Ismail Maalla, Khaled Slimane, Nabil Azzouzi, Aymen Karoui, Amenallah Hmissi, Mohamed Ali Ben Othmane, Chokri Jouini, Aymen Bouguerra, Hosni Karamosli, Hamza Nagga, Ali Bangui, Elyes Karamosli, Mohamed Ayache, Saddam Hmissi, Aymen Redissi et Slim Mbarki.