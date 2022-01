CAN-2021 – 8e de finale : Tunisie-Nigeria 1-0 : les déclarations

Déclarations après la victoire de la Tunisie face au Nigéria (1-0), en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2021), disputé dimanche soir au stade Roumdé Adjia, à Garoua.

Jalel Kadri (entraineur-adjoint): « C’est une belle victoire dont le mérite revient aux joueurs qui ont fait preuve de beaucoup de détermination malgré les blessures et les difficultés rencontrées lors de ce tournoi. Nous sommes là pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous avons les moyens de le faire grâce à un groupe composé de joueurs expérimentés et de beaucoup de talents prometteurs ».

Youssef Msakni (capitaine) : « Je suis très content d’avoir apporté le plus à la sélection nationale et d’inscrire le but de la victoire. On doit rester soudés et on doit soutenir notre équipe pour pouvoir continuer notre aventure jusqu’au bout. Malgré les critiques, les joueurs se sont montrés de plus en plus déterminés et se sont donnés à fond. »

Aissa Laidouni (joueur) : « Nous étions bien concentrés tout au long de la rencontre. Le but est venu au bon moment et nous avons réussi à conserver cet avantage jusqu’au bout. Personnellement, j’ai fait de mieux pour contribuer à cette précieuse victoire. Notre parcours est encore difficile ».