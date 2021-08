CAN 2021: Les matchs de la Tunisie au premier tour

La Tunisie débutera sa participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de football, prévue au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022, en affrontant le Mali, le 12 janvier, au stade d’Olembé (60.000 places), à partir de 14h00, dans le cadre du groupe F.



Selon le tirage au sort du calendrier qui a eu lieu mardi soir dans la capitale camerounaise, Yaoundé, l’équipe tunisienne rencontrera lors de la deuxième journée la Mauritanie, le 16 janvier, à partir de 17h00, avant de clôturer le premier tour contre la Gambie, le 20 janvier à 20h00, au même stade.



Rappelons que le tirage au sort a donné lieu aux groupes suivants :

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert.

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi.

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée Bissau.

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire.

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.



Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de la CAN 2021 qui se déroulera dans cinq villes camerounaises à savoir; Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Olembé.

