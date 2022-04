Can 2023 : le tirage au sort des éliminatoires effectué ￼

La Confédération africaine de football (Caf) a constitué, ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, les douze groupes du dernier tour qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations 2023.



L’ancien défenseur sud-africain Lucas Radebe et l’ex-attaquant ivoirien Salomon Kalou, tous les deux champions d’Afrique en 1996 et 2015, ont réparti les 48 sélections en lice dans 12 poules. Chaque groupe réunit quatre équipes issues des chapeaux préalablement formés sur la base du classement de la Fédération internationale de football association (Fifa) du 31 mars 2022, selon Apanews.



Les deux premières journées des qualifications se disputeront du 30 mai au 14 juin 2022. Les journées 3 et 4 se tiendront entre le 19 et le 27 septembre 2022. Les deux dernières auront lieu du 20 au 28 mars 2023. Pays hôte de la compétition (23 juin – 23 juillet 2023), la Côte d’Ivoire est qualifiée d’office. Excepté son groupe, il y a deux tickets disponibles dans tous les autres.

Toutefois, il est probable que deux poules soient finalement composées de trois nations. La Fifa a suspendu, depuis le 24 février dernier, les fédérations du Kenya et du Zimbabwe en raison d’« ingérences gouvernementales ».



« Si la suspension n’est pas levée, deux semaines avant la première journée des éliminatoires, ces associations seront éliminées. Leurs groupes seront alors constitués de trois équipes. La première et la deuxième se qualifieront pour le tournoi final », a récemment clarifié la Confédération africaine de football (Caf).



De plus, une « procédure disciplinaire » est en cours pour décider du sort de la double confrontation entre São Tomé-et-Principe et l’île Maurice (1 – 0 ; 3 – 3) lors du premier tour des éliminatoires.



Voici la composition des groupes des éliminatoires de la Can 2023 :



Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée Bissau et São-Tomé-et-Príncipe ou Maurice.



Groupe B : Burkina, Cabo Verde, Togo et Eswatini.



Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie et Burundi.



Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi et Éthiopie.



Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola et Centrafrique.



Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger et Tanzanie.



Groupe G : Mali, Congo, Gambie et Soudan du Sud.



Groupe H : Côte d’Ivoire (pays organisateur), Zambie, Comores et Lesotho.



Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie et Soudan.



Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye et Botswana.



Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe et Liberia.



Groupe L : Sénégal (tenant du titre), Bénin, Mozambique et Rwanda.