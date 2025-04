Canada : Le libéral Mark Carney remporte les législatives

Le Parti libéral, mené par Mark Carney, a remporté les élections législatives canadiennes lundi 28 avril, d’après les dernières projections des médias locaux. Cependant, la victoire du Parti libéral est en demi-teinte car, selon les résultats préliminaires, il pourrait être à nouveau minoritaire au Parlement. Une alliance avec un autre parti serait donc nécessaire pour gouverner.

Ila promis de triompher des États-Unis dans la guerre commerciale lancée par Donald Trump et de ne jamais oublier la « trahison » américaine.

Devant ses partisans, dans la nuit de lundi à mardi, Mark Carney a estimé que l' »ancienne relation avec les États-Unis était terminée ».

Le « président Trump tente de nous briser pour nous posséder », a-t-il ajouté, appelant le pays à l’unité pour les « difficiles mois à venir qui exigeront des sacrifices ».

Dans un discours reconnaissant sa défaite, son principal opposant, Poilievre, a promis de travailler avec Mark Carney et de placer l’intérêt du pays avant les luttes partisanes face aux « menaces irresponsables » du président américain.

L’UE et plusieurs capitales ont félicité mardi Mark Carney de sa victoire.

Économiste de formation et de profession, Mark Carney a fait ses classes dans les célèbres universités de Harvard aux États-Unis et d’Oxford au Royaume-Uni. Il a ensuite embrassé une carrière dans la finance en tant que banquier d’affaires chez Goldman Sachs. Il est ensuite devenu gouverneur de la Banque du Canada. Il a notamment traversé la crise financière de 2008-2009.

- Publicité-