Canada: Vers une sélection ciblée des immigrants qualifiés

Les problèmes de main-d’œuvre au Canada ne font que s’amplifier. Selon Statistique Canada, le pays comptait 957 000 postes vacants au premier trimestre 2022. Les secteurs des soins de santé, de l’assistance sociale, de la construction, de la fabrication et le commerce de détail cherchent activement du personnel, indique The Globe and Mail.

Le défi consiste à faire correspondre l’offre et la demande. Le site Canadim, spécialisé en droit de l’immigration, rappelle que le système en ligne Entrée Express, qui gère les demandes d’immigration présentées par les professionnels qualifiés, classe les immigrants selon un système à points et émet des invitations en fonction d’un score minimum basé sur le Système de classement global.

Promulguée le 23 juin, la loi C-19 prévoit une refonte d’Entrée express, écrit le site spécialisé CIC News. Elle accorde au ministre de l’Immigration »le pouvoir d’inviter des candidats d’Entrée express en fonction de leur profession, leur capacité linguistique, leur destination prévue ou de les classer dans tout autre groupe qui soutient les objectifs économiques du Canada ».

En permettant aux autorités d’inclure des facteurs de sélection qui répondent aux besoins en main-d’œuvre en fonction d’un secteur, d’une région et de compétences linguistiques donnés, le Canada sera en mesure de sélectionner davantage d’immigrants prêts à réussir sur le marché du travail, explique à CIC News Sean Fraser, le ministre Sean Fraser : « L’objectif est vraiment de maximiser la contribution qu’un nouvel arrivant peut apporter dans sa communauté afin qu’il soit prêt à réussir à son arrivée, mais aussi qu’il réponde aux besoins de la communauté où il va résider. »

Par le fait même, anticipe le ministre, « nous allons voir une augmentation potentielle des taux de rétention s’ouvrir parce que les gens viennent là où ils savent qu’ils ont des opportunités ». Il s’agit, selon lui, de sélectionner des immigrants prêts à intégrer le marché du travail. Le site Immigration News Canada souligne que la loi lui accorde »le pouvoir de désigner des emplois ou des compétences spécifiques comme hautement prioritaires ».