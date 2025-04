Canada : Vote sous la menace de Trump

Le Canada choisit lundi son Premier ministre au moment où le pays est plongé dans une crise sans précédent en raison des coups de boutoir de Donald Trump qui a réitéré sa volonté d’annexer son voisin.

Deux candidats distancent les autres dans les intentions de vote: le candidat libéral et actuel Premier ministre Mark Carney et le chef des conservateurs Pierre Poilievre, avec une longueur d’avance pour le premier.

Mais le nom qui ne figure sur aucun bulletin de vote tout en étant dans toutes les têtes, c’est celui du président américain Donald Trump qui a hanté cette campagne des législatives canadiennes.

Lundi matin, il a de nouveau parlé d’effacer la « ligne artificielle » qui sépare les deux voisins estimant que cela ne pouvait apporter que « du positif ».

Une déclaration qui n’a pas tardé à faire réagir Pierre Poilievre qui a vu ses chances de devenir Premier ministre s’amenuiser à mesure que la campagne se focalisait sur Donald Trump.

« Président Trump, restez en dehors de notre élection », a-t-il déclaré sur X. « Le Canada sera toujours fier, souverain et indépendant, et nous ne serons JAMAIS le 51e État ».

La question qui agite les électeurs canadiens depuis des semaines est bien de savoir qui est le plus à même de défendre les intérêts canadiens dans ce moment charnière pour le pays?

