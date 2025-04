« Cap Africa » : une société tuniso-algéro-libyenne, qui cherche des marchés en Afrique

Lancement officiel, en début de semaine, de la société « Cape Africa », une plateforme tuniso-libyco-algérienne pour pénétrer les marchés africains. Le 14 avril 2025 à Tunis en effet, il a été fait officiellement annonce de la création de « Cape Africa pour le Développement et l’Investissement ». L’annonce a été faite lors d’un symposium organisé par le « Conseil suprême des hommes d’affaires tunisiens et libyens », dont le siège est à El Menzah.

L’entreprise est le fruit d’une collaboration stratégique réunissant des capitaux et des expertises tunisiennes, libyennes et algériennes, dans le but d’établir une position forte sur les marchés d’Afrique subsaharienne à travers des projets uniques dans des secteurs vitaux tels que l’énergie, l’agriculture, la technologie et la logistique.

Cette initiative commerciale représente, selon ses initiateurs, une volonté politique et économique partagée entre les trois pays de transcender les slogans traditionnels et de construire une intégration pratique fondée sur des partenariats et des opportunités réalistes. Les intervenants au symposium ont souligné qu’investir dans le « Cap de l’Afrique » ne signifie pas simplement s’engager dans une aventure commerciale, mais constitue plutôt une véritable contribution à « changer les règles du jeu économique » dans la région.