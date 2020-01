Capitalisation boursière : SFBT toujours 1ère, d’Attijari dévisse de 20,3 % et la BNA passe 8ème

La capitalisation boursière (Capi) du marché a baissé en 2019 de 2,7% soit de -656 millions de dinars, pour s’établir à 23 724 millions de dinars contre 24 380 millions de dinars à la fin de l’année 2018. La baisse de la CB de 656 millions de dinars, résulte d’un effet papier positif de 461 millions de dinars, de l’effet radiation d’Elbene de -4,6 millions de dinars, et d’un effet prix (baisse des cours) de -1 112,8 millions de dinars.

Tenant compte du seul effet prix, la CB a décroché de 4,6% contre une baisse de 2,06% seulement pour le Tunindex. Cet écart provient de l’effet dividende qui est réinvestit dans l’indice, mais qui file à la CB.

Le classement des titres par Capitalisation Boursière, montre que la SFBT conserve sa position de plus grande CB du marché. Aucun changement également, n’est intervenu, dans le top 5 des plus grandes CB du marché, en dépit de la contraction des Capi de SFBT, BIAT, BT et surtout d’Attijari Bank, dont la CB a fondu de 20,3%.

On note tout de même la forte montée de la BNA qui passe de 13ème fin 2018 à 8ème fin 2019. On retient également que les 15 première CB (sur les 81 lignes de la cote, soit 18,5% du nombre global) accaparent 75% de la Capitalisation boursière globale du marché). Par secteur, les banques accaparent fin 2019 : 41,4% de la CB du marché, relayé par l’agroalimentaire. Les deux premiers secteurs monopolisent 70,3% de la CB du marché. Les cinq premiers concentrent 84,1%.