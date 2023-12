Caravane Sanitaire Pluridisciplinaire à Sfax – 16 et 17 décembre 2023

Une caravane sanitaire pluridisciplinaire destinée aux communautés locales de tout âge, origine, ou condition, y compris pour les populations tunisiennes, migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, est organisée à Sfax, ce samedi et ce dimanche, avec l’appui des autorités locales et une équipe médicale de 60 personnes déployée les 16 et 17 décembre 2023 à partir de 08h30 du matin, la caravane sanitaire sera accessible pour tous et ce pour une durée de deux jours, au dispensaire de soins d’El Ghraiba situé à côté de la poste Tunisienne.

La caravane sanitaire cherche à atteindre les populations les plus vulnérables de la région. Parmi les spécialités de la caravane : chirurgie générale et orthopédique pour adultes et enfants, chirurgie obstétrique et gynécologique, chirurgie de la main, pédiatrie, cardiologie, médecine physique et nutritionnelle, oto-rhino-laryngologie, médecine dentaire et suivi psychologique.

L’équipe de soin médicale qui sera déployée au dispensaire El Ghreiba se compose de médecins spécialistes et généralistes, infirmiers et aides-soignants et autres professionnels de la santé, ils seront également accompagnés d’une équipe de volontaires. Toute l’équipe sera chargée d’administrer des services de santé multidisciplinaires complets et intégrés, dont des soins préventifs et des séances de sensibilisation sur des thématiques variées.