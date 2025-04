Carpro-Suzuki Tunisie, s’engage en faveur des enfants porteurs de handicap

Fidèle à ses valeurs de solidarité, d’engagement citoyen et de responsabilité sociale, Carpro, concessionnaire officiel de la marque Suzuki en Tunisie, une initiative solidaire en partenariat avecKidmaniaAcro-Gymau profit du Centre International de Promotion des Personnes Handicapées (CIPPH), établissement placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Dans le cadre de cette action, Carpro apportera un soutien direct à un groupe de 165 jeunes atteints de troubles du spectre autistique issus de milieux défavorisés, tous âgés de moins de 20 ans, et bénéficiaires des services du CIPPH : un établissement de référence en Tunisie, dédié à la prise en charge, à l’éducation spécialisée et à la réhabilitation des personnes handicapées.

Le CIPPH supervise 26 centres régionaux (centres pilote d’éducation spécialisée de réhabilitation des personnes handicapés) répartis sur l’ensemble du territoire national, jouant un rôle essentiel dans l’inclusion sociale et éducative de centaines d’enfants et de jeunes en situation de vulnérabilité.

Une initiative à fort impact humain et social

L’initiative de CARPRO s’inscrit dans une vision claire et engagée de la RSE : celle d’un acteur économique conscient de sa responsabilité envers la société.

Le soutien apporté par CARPRO s’inscrit dans une démarche structurée visant à renforcer les capacités du centre CIPPH, améliorer le quotidien des enfants autistes et favoriser leur développement personnel, leur épanouissement et leur autonomie.

Concrètement, ce soutien se traduit par la mise en place d’un programme d’apprentissage de la natation àdes jeunes autistes. Cette activité a été choisie non seulement pour ses nombreux bienfaits sur la motricité, la coordination et la confiance en soi, mais aussi pour son caractère apaisant, souvent très apprécié par les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le programme est encadré par des éducateurs sportifs spécialisés, formés à l’accompagnement des publics TSA, qui assurent un environnement bienveillant, structuré et sécurisant. Chaque séance est pensée pour s’adapter au rythme, aux capacités et aux besoins sensoriels de chaque enfant, grâce à un suivi individualisé et des objectifs personnalisés.

Tout le matériel pédagogique et de sécurité nécessaire est mis à disposition pour favoriser un apprentissage progressif et rassurant. Par ailleurs, À travers cette action, l’objectif est de permettre aux jeunes autistes de découvrir les plaisirs de l’eau, de développer leur autonomie, et de s’épanouir pleinement dans une activité aussi enrichissante que la natation.

Un engagement pérenne et structurant

Pour CARPRO, cette initiative s’inscrit dans une démarche durable et structurée de mécénat social. Elle reflète une volonté profonde de s’investir aux côtés des institutions nationales œuvrant pour le bien-être des personnes vulnérables, et de construire des ponts entre le monde de l’entreprise et celui de l’action sociale.

« Nous croyons en une entreprise qui ne se limite pas à ses performances économiques, mais qui joue pleinement son rôle dans le développement humain et la cohésion sociale. À travers ce partenariat avec le CIPPH et Acrogym, nous souhaitons affirmer notre engagement envers les enfants en situation de handicap et leur offrir les moyens de construire un avenir digne, riche et serein »,déclare Sadri Aiech – Directeur Général de Carpro.

Carpro continue ainsi de mettre son engagement sociétal au service de causes qui font la différence, en contribuant au développement durable et à la justice sociale en Tunisie.

A propos de Carpro

CARPRO, concessionnaire officiel de la marque japonaise Suzuki en Tunisie depuis 2016, s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable du secteur automobile tunisien grâce à son expertise et son engagement envers la satisfaction client. Au-delà de son activité commerciale, CARPRO s’inscrit pleinement dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises, en plaçant l’humain, l’environnement et la solidarité au cœur de sa stratégie. L’entreprise soutient activement des initiatives à fort impact social, notamment dans les domaines de l’inclusion, de l’éducation et de la santé.

A propos de KidmaniaAcro-Gym

Acro-gym est le premier centre Ludo sportif en Tunisie 2011 dédié à la petite enfance, il a pour but de développer la psychomotricité normale et pathologique des enfants dès le jeune âge dans un environnement attrayant, ludique et sécurisé.