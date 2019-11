Carthage Cement affirme vouloir défendre ses actionnaires, jusqu’à épuisement des recours

La société Carthage Cement informe le public qu’en date du 15.11.2019, et dans le cadre de la surfacturation de 30 millions d’euros pour la construction et la fourniture des équipements de la cimenterie, la cour d’appel du Pôle judiciaire et financier a rendu un arrêté d’appel en faveur de la société Carthage Cement, et à l’encontre de tous les inculpés. Le jugement étant passible d’opposition ou de cassation pour certains, la société continue à défendre les intérêts de ses actionnaires, jusqu’à l’épuisement de toutes les étapes de ce dossier.