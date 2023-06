Carthage Cement enregistre un bénéfice de 35,650 MD, en 2022

Les états financiers de la société Carthage Cement, arrêtés au 31 décembre 2022, font ressortir des capitaux propres positifs de 203,138 millions de dinars (MD), y compris le bénéfice de l’exercice qui s’élève à 35,650 MD.D’après le rapport d’activité de la société, publié vendredi, sur le site de la Bourse de Tunis, la cimenterie a accumulé des pertes reportées de 295 MD au 31 décembre 2022, et ce, compte tenu du résultat bénéficiaire de le 2022.Ces pertes sont essentiellement, dues au retard dans l’entrée en production de la cimenterie, un surcoût enregistré par rapport au coût de l’investissement initial prévu pour la cimenterie ayant entraîné le recours à des crédits supplémentaires à court terme et à des concours bancaires pour boucler le schéma de financement. Ces pertes résultent, encore, du coût élevé de la sous-traitance de la production de ciment et de la conjoncture économique difficile qu’a connue la Tunisie au cours des dernières années ainsi que de la surcapacité de production de ciment en Tunisie ayant entraîné une baisse significative des prix de vente sur le marché local.Pour rappel, la société a entrepris, depuis 2019, une série d’actions afin de faire face à cette situation difficile, dont une restructuration financière ayant abouti à une opération d’augmentation du capital de 171 MD, une restructuration opérationnelle par un plan de départ volontaire ayant contribué à la réduction de l’effectif de la société, et la rupture du contrat NLS et la reprise de la production du Clinker par les moyens de la société.Sur la base de ces actions, le management de la société a établi un business plan pour la période 2023-2028, selon lequel il estime que la société serait en mesure d’honorer ses engagements.Il convient de noter que les états financiers de Carthage Cement seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 Juin 2023.

