Carton plein de l’Atlético de Madrid, faux pas du Real et du Barça

L’Atlético de Madrid a remporté sa troisième victoire consécutive au Championnat espagnol de football en s’imposant in extremis (3-2), dimanche, face à Eibar dans le cadre de la 3ème journée de la Liga, alors que les deux grands favoris pour le titre, le Real Madrid et le FC Barcelone, n’ont pas pu arracher plus que le nul lors de leurs déplacements à Pampelune et Vila-Real.

Après avoir accumulé 6 points de ses deux premiers matchs, l’Atlético de Madrid a obtenu une victoire au forceps grâce à la réalisation du Ghanéen Thomas Party à la dernière minute, ce qui permet aux hommes de Diego Simeone de prendre la tête du championnat avec 9 points.

Avec ce plein de victoires, l’équipe madrilène annonce la couleur et devance de deux points ses poursuivants immédiats, l’Athletic Bilbao, qui a gagné vendredi dernier le derby basque contre la Real Sociedad (2-0), et le FC Séville qui a fait match nul (1-1) face au Celta.

L’autre équipe de Madrid, le Real, n’a pas réussi à redorer son blason après un nul décevant la semaine dernière contre Valladolid au Santiago Bernabeu.

Les coéquipiers de Sergio Ramos, 5èmes avec 5 points, ont dû revenir au score deux fois pour arracher un nul (2-2) contre Villareal. Un résultat qui n’arrange pas les affaires de Zidane, critiqué par la presse sportive depuis son retour à la tête du club merengue suite à sa décision de ne pas changer le noyau dur de l’équipe malgré une saison catastrophique l’année dernière.

Le Barça, toujours privé de l’argentin Messi et de Suarez, a été, de son côté, accroché lors de son déplacement à Pampelune. L’équipe de Valverde, l’entraîneur espagnol mis en cause depuis la fin de la saison dernière, n’a pas convaincu à El Sadar n’obtenant qu’un nul (2-2) contre le promu Osasuna grâce notamment à la prestation notable de son jeune prodige bissau-guinéen Ansu Fati (16 ans).

Le champion en titre, qui compte à son actif 4 points en 3 matchs après une défaite face à l’Athletic de Bilbao, une large victoire contre le Bétis de Séville (5-2) et un nul contre Osasuna, n’a pas réussi à dissiper les doutes provoqués lors de la pré-saison, surtout en l’absence de sa vedette Messi.

Après trois journées, le Barça se positionne actuellement à la 8ème place avec 4 points à 5 unités de la tête du classement.

Cette journée a été marquée par les bonnes performances du Bétis de Séville qui a remporté son duel contre Leganés (2-1), de Grenade qui a écrasé à domicile l’Espanyol (0-3) et de Valence, vainqueur contre Majorque (2-0).

Dans le bas du tableau, Leganés ferme la marche sans aucun point après avoir concédé 3 défaites. Eibar et Espanyol sont respectivement 18 et 19èmes avec un point.