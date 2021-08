Ce qui ferait grand plaisir aux Tunisiens, selon Lassaad Yacoubi !

« Si la Tunisie se réveillait demain sur l’annonce d’un gouvernement cultivant une dimension sociale, ayant foi dans la réforme de l’enseignement, de la situation des enseignants et de ceux qui travaillent dans le secteur de l’information, les grèves n’auraient plus lieu d’être », a assuré le secrétaire général de la fédération de l’enseignement secondaire Lassaad Yacoubi. S’exprimant, lundi sur les ondes de la Radio nationale, il a ajouté que le nouveau gouvernement doit faire en sorte que l’éducation redevienne l’ascenseur social, une vocation qui lui avait fait défaut au cours des dernières années.

- Publicité-

Il a assuré que les enseignants et les syndicalistes sont déterminés à faire réussir la prochaine année scolaire.

Au sujet des décisions du président de la République, il a affirmé qu’elles ont le soutien de la plupart des syndicalistes dans la mesure où « elles répondent aux aspirations du peuple dans la lutte contre la corruption.

« Nous espérons que nous romprons définitivement avec l’ancien dispositif et avec le parlement en mode cirque, avec l’ancien gouvernement et le système politique et social », a-t-il dit, assurant que si tel était le cas, « le peuple serait heureux dans la foulée d’une annonce de la dissolution du parlement, d’une suspension de la constitution, de la proclamation d’un nouveau gouvernement à vocation sociale et d’élections anticipées dans les plus brefs délais ».