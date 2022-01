Centrafrique: Enquête de l’ONU sur un massacre ayant fait 30 morts civils

L’ONU enquête sur un massacre présumé près de la ville de Bria, à 600 km à l’est de la capitale centrafricaine Bangui, qui aurait vu plusieurs dizaines de victimes civiles lors d’une opération conjointe les 16 et 17 janvier des forces armées et de mercenaires du groupe privé russe Wagner.

Cette opération visait le groupe armé Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un des principaux groupes rebelles très actifs dans l’est du pays, a précisé vendredi une source onusienne, sous couvert de l’anonymat. « Plus de 30 personnes civiles auraient été tuées, certaines par des balles perdues », a-t-elle ajouté, évoquant aussi la possibilité de pillages par les auteurs de l’opération militaire.

« Les forces armées centrafricaines et les Russes sont en train de commettre un massacre », a déclaré de son côté à l’AFP une source militaire en Centrafrique, sous couvert de l’anonymat. « Il y aurait des exécutions sommaires et nous parlons de plus de 50 morts », a-t-elle poursuivi.

« Je n’ai pas eu connaissance de cette attaque », a pour sa part déclaré à l’AFP Albert Yaloké Mokpeme, porte-parole de la présidence centrafricaine.