Centrafrique: Le président Touadéra propose un référendum constitutionnel

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra s’est exprimé vendredi soir dans un message à la nation, à la veille du 62e anniversaire de l’indépendance. Le chef de l’État s’est dépeint en défenseur de la souveraineté du pays et, sur le sujet de la loi fondamentale, qui crée des remous à Bangui, « sensible aux aspirations profondes du peuple ».

Ce que veut le peuple centrafricain, c’est un référendum constitutionnel6, a-t-il dit ajoutant que « depuis le dialogue républicain, en mars dernier, de plus en plus de voix s’élèvent pour exiger la révision », selon lui. « Notre corpus juridique n’est pas immuable. Il doit s’adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales tant nationales qu’internationales », estime-t-il encore. « La représentation nationale s’est montrée sensible aux aspirations profondes du peuple manifestées à travers des pétitions et marches de soutien », c’est donc pour cela que l’Assemblée « a demandé au gouvernement de déclencher la procédure du référendum ».