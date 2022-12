Centrafrique : L’ONU appelle à poursuivre les efforts pour la paix

En visite officielle à Bangui, le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de la paix, Jean-Pierre Lacroix a souligné l’importance pour les autorités de la République centrafricaine d’encourager l’ouverture du débat politique : « En ce qui concerne les évolutions constitutionnelles je crois que ce qui est important de souligner c’est que, d’abord toute évolution politique et tout débat politique sur des grandes questions doit se faire dans la plus grande transparence et dans le cadre le plus ouvert possible. Les grandes questions qui intéressent l’avenir du pays doivent faire l’objet d’un débat ouvert libre d’accès. Les forces politiques la société civile doivent pouvoir s’exprimer c’est important. »

Jean-Pierre Lacroix a constaté une amélioration du climat de sécurité en République centrafricaine, tout en soulignant que des efforts supplémentaires restent nécessaires. La hausse des crimes contre les civils ayant été constatée.