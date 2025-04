Cepex : Mission itinérante multisectorielle en Norvège et en Suède

Une mission itinérante multisectorielle sera organisée, du 25 au 27 mai 2025 à Oslo (capitale de la Norvège), et du 28 au 29 mai à Stockholm (capitale de la Suède), et ce, à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Selon le Cepex, cet événement vise à promouvoir l’offre tunisienne sur les marchés norvégien et suédois et constitue une opportunité de nouer des contacts d’affaires avec les acheteurs professionnels dans les deux pays cibles.

Partant, le Centre a appelé les entreprises tunisiennes intéressées par cette mission, exerçant, notamment, dans la filière de l’huile d’olive, des produits de terroir et d’autres produits agroalimentaires, ainsi que dans le secteur des technologies de l’Information et de la communication , à s’inscrire via le lien httpss://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/349 , au plus tard le 25 avril 2025.

Il est à noter que la mission sera organisée en collaboration avec les ambassades de Tunisie à Oslo et à Stockholm et en partenariat avec la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) et le Projet PAMPAT.

