Cessation de ravitaillement de trois torréfacteurs en café pour spéculation

L’approvisionnement en café de trois sociétés spécialisées dans la torréfaction du café a été suspendu après la saisie de plus d’une tonne de cette denrée dans leurs entrepôts respectifs, selon le directeur régional du commerce à Tunis, a rapporté Radio Mosaïque FM, dimanche 28 janvier.

Dans le cadre de l’application du programme national de lutte contre la spéculation sur les produits de base et les produits subventionnés, la direction régionale du commerce et du développement des exportations à Tunis a lancé des enquêtes économiques ciblant ces trois torréfacteurs, suite à la saisie d’environ une tonne et 180 kilogrammes de café, qui s’est avéré être utilisé dans des opérations commerciales illégales.

Immédiatement après l’ouverture des enquêtes économiques et judiciaires à l’encontre des trois sociétés, il a été décidé de cesser de les approvisionner en café, en coordination avec les services de l’Office Tunisien du Commerce.