Chalghoum: Réduction du déficit du budget à 3% en 2020

Les mesures décidées au cours des dernières années pour limiter le déficit des caisses sociales et l’endettement, à la faveur de la maîtrise des dépenses et la diversification des ressources propres, ont permis d’augmenter de près de 18% les ressources financières publiques, un indicateur positif en attendant le parachèvement du reste des réformes inscrites au budget de l’Etat pour l’exercice 2020, s’agissant notamment de la réforme du système de compensation, a affirmé le ministre des Finances Ridha Chalhoum dans une déclaration à l’agence TAP.

Inaugurant, mercredi, le siège de la recette des finances à Mnihla (gouvernorat de l’Ariana), il a rappelé que l’année 2020 sera marquée par une réduction du déficit du budget à 3% voire moins, notamment après la baisse du taux de la dette extérieure de 5 points en 2019 pour s’établir à 72,2%.

“Le progamme de réforme quinquennal décidé depuis 2018 pour réduire le déficit du budget comprend également l’abaissement du taux du déficit à 2,4% en 2021 et 2% en 2022”, a souligné le ministre.

Le ministre a, auparavant, pris connaissance des différents services de la nouvelle recette des finances, la qualifiant “d’un nouvel acquis pour la région, à même de rapprocher les services tant du citoyen que de l’entreprise, outre la facilitation de la coopération entre les services financiers et l’autorité de tutelle pour le paiement dans les meilleures conditions”.