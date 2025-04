Chassé-croisé diplomatique tuniso-égyptien sur la Libye

Il y a comme l’esquisse d’une dynamique qui se fait jour à l’initiative des voisins de la Libye dans le dessein de ramener dans le giron qui doit être le sien ce pas dans un état de partition de facto, à bien des égards sous la coupe de milices , et pour tout dire le fonder à se réapproprier les éléments constitutifs de sa stabilité d’antan.

C’est vers cet objectif que se développent les démarches que mène la représentante spéciale du secrétaire général et chef de l’UNSMIL, Hanna Tetteh, à la faveur d’une une série de réunions bilatérales de haut niveau avec un certain nombre de partenaires régionaux clés qui se sont engagés à soutenir le processus politique libyen en marge du 4e forum diplomatique d’Antalya.

Ses rencontres les ministres des affaires étrangères de la Tunisie, de l’Égypte et de l’Algérie visaient plus précisément à réactiver le mécanisme destiné à faciliter la communication entre les pays voisins les plus touchés par l’évolution de la situation en Libye.

Elle a souligné l’engagement de l’ONU à faciliter un processus politique libyen inclusif basé sur l’unité de la Libye et l’appropriation nationale.

Particulièrement actifs sur ce registre, les ministres tunisien et égyptien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti et Badr Abdelatty ont souligné l’importance stratégique du dossier libyen pour la sécurité nationale de l’Égypte et de la Tunisie , citant les liens géographiques, politiques et sécuritaires profonds entre les pays voisins.

Le chef de la diplomatie égyptienne a réaffirmé le soutien de l’Égypte aux efforts déployés sous l’égide des Nations unies pour faire avancer un processus politique global visant à résoudre la crise libyenne.

Le ministre a réitéré la position de longue date du Caire en faveur d’une solution dirigée et contrôlée par la Libye, libre de toute ingérence extérieure et ancrée dans le cadre de l’accord de Skhirat.

Abdelatty a appelé à la tenue urgente d’élections présidentielles et parlementaires simultanées, soulignant l’importance de sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Libye.

Il a également souligné la nécessité d’unir les efforts internationaux pour mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies – en particulier celles qui appellent au retrait de toutes les forces étrangères, des mercenaires et des combattants étrangers du territoire libyen – en tant qu’étape cruciale vers le rétablissement de la paix et de la stabilité.

Des questions-clés discutées au plan bilatéral

Parallèlement, la Tunisie a tenu avec la Libye des discussions de haut niveau visant à renforcer la coopération en matière de politiques du travail et à lutter contre la migration irrégulière.

Le ministre libyen du Travail et de la Réhabilitation, Ali Al-Abed, a rencontré son homologue tunisien, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Ryadh Chaoued, à Tripoli, lors d’une visite officielle destinée à renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays voisins.

Selon un communiqué du ministère libyen du Travail, les deux ministres ont discuté de questions clés, notamment la réglementation de la mobilité de la main-d’œuvre, l’expansion des programmes de formation professionnelle et technique, et les efforts de collaboration pour lutter contre la migration irrégulière – une préoccupation croissante pour les deux pays.

Le ministre Al-Abed a souhaité la bienvenue à la délégation tunisienne, soulignant les « relations historiques profondes » entre la Libye et la Tunisie, et a réaffirmé l’engagement de la Libye à développer un partenariat stratégique.

Pour sa part, Chaoued a exprimé la volonté de la Tunisie d’élargir la coopération et l’échange d’expertise, notamment dans les secteurs de l’emploi et de la formation.

Le ministère a également annoncé qu’un comité technique conjoint libyen-tunisien devrait bientôt tenir sa première réunion afin d’aborder les questions prioritaires et de jeter les bases d’accords formels. Ces discussions devraient ouvrir la voie à une collaboration institutionnelle et à un développement à long terme entre les deux États.

Dans le même ordre d’idées , le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Abdul Hamid Dbeibah, a déclaré que l’étape actuelle nécessite l’activation des mécanismes de coopération bilatérale et l’élimination des obstacles qui entravent les intérêts communs entre la Libye et la Tunisie, en particulier dans les domaines économique et social, d’une manière qui reflète la volonté politique des deux pays, selon la plate-forme « Hakomitna ».

C’est ce qui ressort de sa rencontre, au bureau du Premier ministre à Tripoli, avec le ministre tunisien de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Riadh Chaoued, et la délégation qui l’accompagne.

Au cours de la rencontre, le ministre tunisien a réaffirmé la volonté de son pays d’intensifier la coopération avec la Libye dans divers domaines, notamment celui de l’emploi et du travail, afin de servir les intérêts mutuels et de renforcer les liens entre les deux peuples frères.