Temps stable et ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent de secteur Sud faible à modéré, d’une vitesse ne dépassant pas 30 km /h.Mer moutonneuse à peu agitée.

Les températures seront en légère hausse. Elles oscilleront entre 18 et 23 degrés dans les zones côtières de l’Est et entre 25 et 30 degrés dans le reste du pays