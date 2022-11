Cieux ouverts : vers la conclusion par la Tunisie d’un nouvel accord avec l’UE

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Corner, a déclaré que l’Union européenne avait soumis une offre au gouvernement tunisien concernant les cieux ouverts, qui aura un impact direct sur les aéroports nationaux et sera un moyen d’augmenter le nombre de touristes dans le sud de la Tunisie.



L’ambassadeur a indiqué, selon Jawhara FM, que les discussions avec l’Etat tunisien sont sur la bonne voie, que le gouvernement est compréhensif et a le droit de choisir le moment opportun pour signer cet accord.



Il est à noter que la politique des cieux ouverts consiste à ouvrir l’espace aérien tunisien et les aéroports nationaux à la navigation internationale et aux différentes compagnies aériennes. Les compagnies aériennes européennes seront associées à l’accord dans un premier temps.

