CIJ : « Graves préoccupations » américaines sur l’impartialité de l’UNRWA !

Josh Simmons, le représentant des États-Unis à l’audience de la Cour internationale de justice (CIJ) qui se tient ce mercredi, a déclaré qu’il existait de « sérieuses préoccupations » quant à l’impartialité de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

« L’impartialité de l’UNRWA est sérieusement mise en doute, notamment par des informations selon lesquelles Hamas a utilisé des installations de l’UNRWA et le personnel de l’UNRWA a participé à l’attaque terroriste contre Israël », a déclaré Simmons aux juges.

« Israël a donc de nombreuses raisons de mettre en doute l’impartialité de l’UNRWA », a-t-il déduit.

Une quarantaine de pays et d’organisations, telles que la Ligue des États arabes, participent aux audiences qui ont lieu après que l’Assemblée générale des Nations unies a demandé à la Cour de rendre un avis consultatif non contraignant sur la responsabilité d’Israël d’assurer l’approvisionnement de Gaza en fournitures essentielles.

« Compte tenu de ces préoccupations, il est clair qu’Israël n’a aucune obligation d’autoriser l’UNRWA à fournir une assistance humanitaire. L’UNRWA n’est pas la seule option pour fournir une assistance humanitaire à Gaza », a lancé le représentant américain.

- Publicité-