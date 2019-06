Ciments de Bizerte creuse son déficit, accueille le Fisc et le PDG saute

La société Les Ciments de Bizerte porte à la connaissance du public et de ses actionnaires que son Conseil d’Administration réuni le 17 mai 2019 a décidé de nommer Chedly Saidane en tant que nouveau Président Directeur Général de la société. Il prend la suite de Jalel Ben Othmane. En 2018, l’entreprise publique de ciments enregistrait un déficit de plus de 32,9 MDT. Malgré des revenus en hausse, passant de 63,577 MDT à 83,297 MDT, l’entreprise voyait sa marge brut baisser, de 4,8 MDT à 4,1 MDT et son résultat se creuser de presque 3 MDT.

Dans les états financiers de SCB pour l’exercice 2018, on notait que «l’année 2018 a enregistré une sous-activité, par rapport à la capacité normale. Le coût de la sous-activité a été d’une valeur de 8 803 626 DT pour la production vendue et 2 210 964 DT pour les stocks. Au cours de l’exercice 2018 aussi, la société a fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie couvrant les exercices 2014, 2015 et 2016.