Cinq Palestiniens tués en Cisjordanie

Les troupes israéliennes ont tué quatre Palestiniens mardi en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources officielles palestiniennes avant que l’auteur présumé d’une attaque à la voiture bélier ne soit tué après avoir blessé une soldate israélienne selon l’armée et les services médicaux israéliens.

Un épisode de plus qui s’ajoute à la série d’exactions perpétrées par l’armée israélienne, qui ont fait plus de 125 morts palestiniens, y compris des combattants, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.

De son côté, le bureau du Premier ministre israélien sortant Yaïr Lapid a chiffré mardi à 31 le nombre d’Israéliens tués dans des « actes de terrorisme » depuis le début de l’année.

Dans ce contexte, les tractations se poursuivent en Israël pour former un nouveau gouvernement entre le Premier ministre israélien désigné Benjamin Netanyahu, à la tête du parti de droite Likoud, et ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême droite, arrivés majoritaires aux législatives du 1er novembre (64 sièges sur 120).

Figure de proue de l’extrême droite, Itamar Ben Gvir a déjà signé un accord avec le Likoud en vertu duquel il occupera le poste de ministre de la Sécurité nationale dans le prochain gouvernement.

Or, la semaine dernière, l’armée israélienne avait suspendu deux soldats mis en cause dans l’agression de militants des droits de l’homme à Hébron, dont l’un avait pris la parole en faveur de ce ténor de l’extrême droite. « Ben Gvir va faire le ménage ici. C’est fini, vous avez perdu (…) la fête est finie », avait déclaré un des deux soldats, des propos qui ont scandalisé une grande partie de la presse israélienne.