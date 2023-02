Cinq startups tunisiennes en soins de santé brillent à l’international

Rééducation interactive des personnes handicapées, utilisation des nanoparticules d’argent (Nano Silver) pour la lutte contre les contaminations nosocomiales (milieu hospitalier), développement de concentrateur d’oxygène à usage médical, tels sont quelques uns des dispositifs innovants en matière de soins de santé innovante, que cinq startups tunisiennes, opérant dans ce domaine, ont présentés avec grand succès, du 30 janvier au 2 février 2023, à la 48ème édition du Forum arabe de la santé (Arab Health Congress), au Centre commercial international de Dubai, aux Emirats arabes Unis, avec la participation de plus de 70 pays.

Le mérite en revient principalement au cluster HEALTH TECH et la technopole de Sfax avec l’appui du CEPEX et du programme IRADA.

Un stand de 20 mètres carré a été loué et aménagé pour exposer les produits de ces cinq startups tunisiennes opérant dans les technologies pour la santé.

La première de ces startups, connue en Tunisie et à l’international, « Fluo ink » est spécialisée dans la lutte contre les contaminations nosocomiales et pandémiques, et a produit un additif antibactérien qui utilise la Nano Silver, c’est-à-dire les particules élémentaires de l’argent ou nanoparticules d’argent pour la désinfection, la localisation et la lutte contre les bactéries et les mauvaises odeurs, de manière efficace et durable.

Fluo ink a remporté déjà le deuxième prix à une compétition lancée par le Forum de haut niveau, HLT, à Tampere, en Finlande.

La deuxième startup est « Stéros », leader national dans la traçabilité médicale et la surveillance intelligente surtout en matière de stérilisation.

La troisième startup « Amal » opérant dans la réhabilitation virtuelle, est une plateforme de jeu de rééducation interactive pour les personnes handicapées utilisant les appareils largement disponibles comme les Smartphones, les ordinateurs portables ou les téléviseurs intelligents. La caméra embarquée détecte les mouvements du patient et les convertit en actions dans un monde virtuel avec scénarios orientés et indicateurs de performance médicale KPIs.

La quatrième startup « Hayat Technology » développe un concentrateur à oxygène à usage médical. Il peut servir jusqu’à deux patients simultanément avec jusqu’à 10 litres/min d’oxygène médical, L’appareil permet aussi une surveillance en temps réel des signes vitaux des patients pour assurer une réponse efficace à l’oxygénothérapie.

Enfin, la cinquième startup,« Mediacom » est spécialisée dans la Data Science, les services de conseil en informatique et la digitalisation.

Docteur Abdeljalil Gdoura, Membre fondateur du cluster Healthtech à Sfax et président de la Plateforme de Dialogue Public-Privé (IRADA), a déclaré que cette exposition a connu une grande affluence de visiteurs tandis que les produits présentés au stand ont attiré l’intérêt des professionnels dans les technologies de la santé et des investisseurs.

« Nos jeunes exposants ont pu avoir plusieurs contacts aussi bien avec des investisseurs qu’avec d’éventuels collaborateurs, a-t-il dit ajoutant que des relations intéressantes ont été nouées avec des clusters similaires et des technopoles aussi bien dans notre région arabe et maghrébine qu’en Europe..

Et de conclure : la participation à ce salon a été excellente et une occasion pour exposer et promouvoir la bonne image de la Tunisie qui innove dans des secteurs stratégiques pour le pays que sont la santé et les technologies ».