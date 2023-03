Cisjordanie occupée : 3 autres Palestiniens tués, dimanche

L’armée israélienne a indiqué ce dimanche avoir tué avant l’aube trois Palestiniens ayant ouvert le feu sur une position militaire près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ce nouvel incident meurtrier survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l’entrée en fonctions, fin décembre, d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, sous la conduite du Premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Joints par l’AFP, des habitants de la localité palestinienne de Surra ont dit avoir entendu des coups de feu . Selon des sources médicales palestiniennes, aucun mort n’a été admis à la morgue de Naplouse, laissant penser que l’armée israélienne est en possession des corps.

Les appels au calme à répétition de l’ONU et de nombreuses chancelleries étrangères semblent retentir dans le désert. Vendredi encore, à l’occasion d’une rapide visite en Israël, le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin, a insisté sur la nécessité d’une «désescalade» et «de faire baisser les tensions et de ramener le calme, tout particulièrement avant les fêtes de la Pâque juive (début avril) et du ramadan», devant commencer fin mars.