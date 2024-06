Cité médicale de Kairouan: Une délégation chinoise en visite de prospection

Le mégaprojet de la Cité médicale de Kairouan, dont le coût est estimé à 1,2 milliard de dollars, se veut une ville intelligente intégrant toutes les spécialisations et jouissant d’un rayonnement national, régional et international, a indiqué la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, en marge de sa visite au gouvernorat de Kairouan (Centre) accompagnée d’une délégation chinoise, Zenzri a fait savoir que cette visite de terrain intervient suite à la demande de la partie chinoise qui a exprimé sa volonté de prospecter, évaluer et étudier ce mégaprojet et à la visite d’Etat effectuée, du 28 mai au 2 juin, par le président de la République en Chine.

La partie chinoise devrait évaluer et étudier le projet pour prendre sa décision, a-t-elle appuyé. La ministre a rappelé par ailleurs que la cité qui sera érigée sur 550 hectares comprendra neuf 9 espaces dans diverses spécialités médicales.

Il s’agit entre autres d’un espace industriel dédié au secteur de la santé qui comporte toutes les commodités médicales notamment la dialyse , les solutions intraveineuses , l’industrie et le développement de médicaments stérilisés, un centre de stérilisation par radiologie, l’industrie de la nutrition intraveineuse et l’industrie biopharmaceutique, a-t-elle expliqué.

Le projet en question favorisera aussi la production d’énergies renouvelables et le traitement des déchets, outre des projets résidentiels et des espaces touristiques et culturels.

La ministre a , dans le même cadre, indiqué que le projet sera réalisé sur plusieurs phases, annonçant le démarrage prochain de l’étude hydraulique qui vise à protéger le site du projet contre les inondations, ainsi que celles relatives à l’environnement et à la circulation, et ce, pour changer le caractère foncier du projet de terrain agricole en terrain résidentiel.

De son côté, Mustapha Ferjani, conseiller auprès du président de la République, a rappelé que la visite d’Etat du président de la République, Kaïs Saïed a permis de sceller des accords stratégiques avec la Chine. Et d’ajouter que la visite de la délégation chinoise après celle du président démontre que ce projet sera parmi les priorités, outre les accords signés, en Chine, dans les secteurs économique, investissement et le développement.

Le mégaprojet de la Cité médicale de Kairouan situé, dans la délégation de Menzel M’hiri (40 km de la ville de Kairouan), vise à créer une ville intelligente, durable, intégrée et flexible avec toutes les spécialités médicales et à attirer le tourisme médical en construisant des hôpitaux répondant aux normes internationales, ainsi qu’à stimuler et à développer la recherche scientifique dans le domaine de la santé, et à créer de nouveaux marchés d’exportation pour les produits innovants dans le domaine de la santé.

Ce projet devrait contribuer à la création de plus de 40 mille postes d’emploi dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le projet comprend 9 espaces, notamment un espace industriel dédié au secteur de la santé.

Il dispose également d’un espace de services de santé comprenant un hôpital universitaire de 400 lits extensibles à 200 lits et deux hôtels pour les patients, une unité d’urgence avec évacuation sanitaire terrestre et aérienne (hélicoptères), une unité de traitement des maladies cancéreuses, un centre de radiothérapie et un centre de soins pour autistes, une clinique publique multidisciplinaire et des cliniques privées.

Le projet comprend un espace universitaire constitué d’une académie médicale, d’un centre de simulation médicale, d’une école nationale de génie biomédical, d’un centre de recherche en santé, d’un institut des sciences de la santé, des foyers, des restaurants universitaires, des instituts et des facultés du secteur privé.

A cela s’ajoutent des espaces de loisirs, touristiques, sportifs, résidentiels, et des espaces de services publics, administratifs, de sécurité, de transformation des déchets et un autre pour la production d’énergies renouvelables.