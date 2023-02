Citroën C5 x remporte le prix «BEST LARGE CAR» de la 13ème édition du WOMEN’S WORLD CAR OF THE YEAR

Citroën C5 X se voit décerner le prestigieux prix de la « best large car (meilleure grande routière) » du WWCOTY (Women’s World Car Of The Year), un jury international composé exclusivement de femmes expertes du monde automobile.

Cette récompense vient saluer une expérience de bien être à bord inégalée, l’espace à l’intérieur, un concept de silhouette unique à la croisée de plusieurs territoires et un design audacieux.

Lancée en Europe courant 2022, C5 X était au second semestre leader de son segment des berlines du D mainstream. Plus de 45 000 voitures ont été livrées depuis son lancement en Europe et en Chine, illustrant le succès de ce concept innovant, dans l’air du temps.

C5 X participe pleinement à l’accélération de l’électrification de la Marque avec un mix de 60% en Hybride Rechargeable. Un mix qui progressera surement avec l’arrivée dans les prochaines semaines d’une offre hybride plus accessible : l’Hybride Rechargeable 180 ë-EAT8.