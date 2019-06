Classement ATP: le trio Djokovic, Nadal et Federer toujours en tête

Le trio Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont gardé la tête du classement l’ATP de la semaine, diffusé lundi.

En dépit de leur absence, Djokovic et Nadal gardent la première et la

deuxième place du ranking. Federer, quant à lui, a profité pour consolider

sa 3e place avec un 10e sacre à Halle. Sa victime en finale, le Belge David

Goffin se hisse au 23e rang (+10).

De son côté, l’Espagnol Feliciano Lopez, le vainqueur le plus âgé (37 ans)

à Londres, a montré qu’il n’avait pas perdu son aisance sur le gazon,

enregistrant la plus forte progression de la semaine au classement ATP avec

un bond de 60 places (53e), grâce à son deuxième succès au Queen’s après

2017.

Classement ATP au lundi 24 juin:

1. Novak Djokovic (SRB) 12415 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7945

3. Roger Federer (SUI) 6620

4. Dominic Thiem (AUT) 4595

5. Alexander Zverev ( GER) 4405

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4215

7. Kei Nishikori (JPN) 4040

8. Kevin Anderson (RSA) 3610

9. Karen Khachanov (RUS) 2980

10. Fabio Fognini (ITA) 2785

11. Juan Martin Del Potro (ARG) 2740 (+1)

12. John Isner (USA) 2715 (-1)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2625

14. Borna Coric (CRO) 2205

15. Gaël Monfils (FRA) 2055 (+1)

16. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1960 (+1)

17. Milos Raonic (CAN) 1945 (+1)

18. Marin Cilic (CRO) 1940 (-3)

19. Stan Wawrinka (SUI) 1715

20. Matteo Berrettini (ITA) 1665 (+2)