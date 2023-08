Classement des plus grandes entreprises mondiales 

Comme chaque année, le magazine américain Fortune publie son classement Global 500 qui recense les 500 plus grands groupes mondiaux. Pour la dixième année consécutive, le géant de la distribution Walmart décroche la première place avec un chiffre d’affaires de 611,3 milliards de dollars en 2022, devant Saudi Aramco (603,6 milliards) et le gestionnaire de réseau, transporteur et distributeur d’électricité chinois State Grid (530 milliards).

China National Petroleum (483 milliards de revenus), Sinopec Group (471,2 milliards), Exxon Mobil (413,7 milliards), Apple (394,3 milliards), Shell (386,2 milliards), UnitedHealth Group (324,2 milliards) et CVS Health (322,5 milliards) complètent un top 10 qui fait la part belle aux groupes énergétiques, boostés par l’explosion des prix des hydrocarbures l’an passé.

Les 500 plus grosses entreprises du classement Fortune n’emploient qu’un peu plus de 2% de la population active mondiale mais produisent plus du tiers des richesses du globe. En 2022, elles ont vu leur chiffre d’affaires cumulé progresser de 8%, mais leurs bénéfices globaux ont à l’inverse chuté de 7%, à 2900 milliards de dollars.

En termes de bénéfices justement, ce n’est plus Walmart et ses 11,7 milliards de dollars de profits qui occupe la première place mais Saudi Aramco. La compagnie pétrolière publique saoudienne a réalisé plus de 159 milliards de dollars de bénéfices en 2022, soit le plus gros bénéfice jamais enregistré dans le Fortune Global 500. Avec près de 100 milliards de profits, Apple arrive deuxième.

À travers ce classement, entreprises américaines et chinoises se livrent un match à distance qui se solde par un match nul. En effet, les groupes chinois sont plus nombreux (142) à figurer dans le Global 500 que les entreprises américaines (136), mais le chiffre d’affaires cumulé des secondes (13.000 milliards de dollars) est plus élevé que celui des premières (11.700 milliards).