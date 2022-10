Classement FIFA: La Tunisie conserve son 30e rang et sa 3e place en Afrique

La sélection tunisienne masculine de football a son 30e rang au classement mondial des sélections publié ce jeudi par la FIFA.

La Tunisie occupe conservé, également, sa 3e place au niveau du continent derrière le Sénégal et le Maroc, devançant toujours le Nigeria et l’Algérie.

La La sélection algérienne qui, note-t-on, a gagné quatre places et occupe la 37e position

Dans le top 5 mondial, mondial, pas de changement notoire. Le Brésil surplombe toujours le classement devant la Belgique, l’Argentine, la France et l’Angleterre.

Outre la France, les futurs adversaires de la Tunisie en coupe du monde 2022, le Danemark et l’Australie, occupent respectivement les 10e et 38e rangs.

Par ailleurs, le seul changement dans le top 10 est à mettre au crédit de l’Italie championne d’Europe (6e), qui a doublé l’Espagne (7e), même si la Nazionale n’est pas qualifiée pour le Mondial-2022 en fin d’année.

