Classement mondial ATP : statu quo dans le Top 17

Le classement mondial de l’ATP n’a subi aucun changement cette semaine, particulièrement dans le Top 17, car le seul mouvement enregistré est intervenu à la 18e place, occupée désormais par le Chilien Christian Garinqui, qui a bondi de 7 places après sa victoire au tournoi de Rio de Janeiro (Brésil).

En effet, Garin a décroché dimanche son 2e titre de l’année, et le quatrième de sa carrière, en s’imposant en finale de l’ATP 500 de Rio en deux sets, 7-6 (7/3), 7-5, face à l’Italien Gianluca Mager (128e mondial).

Les plus fortes progressions de la semaine sont à mettre à l’actif de l’Américain Reilly Opelka (39e) et du Japonais Yoshihito Nishioka (48e), qui ont bondi de 15 places. Les deux hommes se sont hissés en finale du tournoi de Delray Beach, en Floride, remportée par Opelka 7-5, 6-7 (7/4),

6-2.

De son côté, le Canadien Milos Raonic, battu en demi-finale par Opelka, a gagné 5 places (32e), alors que le Kazakh de 22 ans, Alexander Bublik (47e), a gagné 8 places, après s’être hissé en demi-finale à Marseille, battu par le futur lauréat, le Grec Stefanos Tsitsipas (6e).

Le nombre de points des trois premiers, Djokovic, Nadal et Federer, qui n’ont pas joué cette semaine, reste inchangé.

Top 20 du classement ATP au 24 février :

1). Novak Djokovic (SRB) 9720 pts

2). Rafael Nadal (ESP) 9395

3). Roger Federer (SUI) 7130

4). Dominic Thiem (AUT) 7045

5). Daniil Medvedev (RUS) 5890

6). Stefanos Tsitsipas (GRE) 4745

7). Alexander Zverev (GER) 3885

8). Matteo Berrettini (ITA) 2860

9). Gaël Monfils (FRA) 2860

10). David Goffin (BEL) 2.555 27 0 0

11). Fabio Fognini (ITA) 2.400

12). Roberto Bautista (ESP) 2.360

13). Diego Schwartzman (ARG) 2.265

14). Andrey Rublev (RUS) 2.219

15). Denis Shapovalov (CAN) 2.075

16). Stan Wawrinka (SUI) 2.060

17). Karen Khachanov (RUS) 2.040

18). Cristian Garin (CHI) 2.005 (+7)

19). Felix Auger-Aliassime (CAN) 1.771 (-1)

20). John Isner (USA) 1.760 (-1).