Classement WTA: Ons Jabeur toujours 10e mondiale

La Tunisienne Ons Jabeur a conservé son 10e rang au classement WTA publié ce lundi.

Jabeur venait d’être éliminée en quarts de finale en quarts de finale, samedi dernier, après son adandon au second set devant l’américaine Coco Gauff (2e mondiale).

La joueuse de 29 ans, trois fois finaliste en Grand Chelem, avait, rappelle-t-on, publié un message sur les réseaux sociaux, lundi dernier, expliquant qu' »après avoir consulté son équipe médicale concernant la participation aux Jeux Olympiques de Paris, nous avons décidé que le changement rapide de surface et l’adaptation du corps requis mettraient mon genou en danger et compromettraient le reste de (sa) saison ».

Par ailleurs, pas de changement dans le Top 15 du classement WTA toujours largement dominé par la Polonaise Iga Swiatek devant l’Américaine Coco Gauff.

La Bélarusse Victoria Azarenka, ancienne N.1 mondiale, a progressé de trois positions pour pointer à la 16e place mondiale.

La Russe Anna Kalinskaya, battue en finale à Berlin dimanche par l’Américaine Jessica Pegula, gagne sept places et obtient à 25 ans le meilleur classement de sa carrière, en 17e position.

Classement WTA publié lundi:

Iga Swiatek (POL) 11695 pts Coco Gauff (USA) 8128 Aryna Sabalenka (BLR) 7841 Elena Rybakina (KAZ) 6026 Jessica Pegula (USA) 5025 Markéta Vondrousova (CZE) 4463 Jasmine Paolini (ITA) 4068 Zheng Qinwen (CHN) 4055 Maria Sakkari (GRE) 3805 Ons Jabeur (TUN) 3801 Danielle Collins (USA) 3532 Madison Keys (USA) 3343 Jelena Ostapenko (LAT) 3098 Daria Kasatkina (RUS) 3088 Liudmila Samsonova (RUS) 2830 Victoria Azarenka (BLR) 2399 (+3) Anna Kalinskaya (RUS) 2310 (+7) Marta Kostyuk (UKR) 2240 (-2) Emma Navarro (USA) 2238 (-2) Beatriz Haddad Maia (BRA) 2213 (-2)