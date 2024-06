Claudia Sheinbaum devient la première femme présidente du Mexique

« Je ne vais pas vous décevoir »: la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum est entrée dans l’histoire dimanche, en étant élue haut la main première présidente dans l’histoire du Mexique, avec pour défi de contenir le fléau du narcotrafic et la violence envers les femmes.

L’ex-maire de Mexico, 61 ans, remporte une victoire écrasante avec 58 à 60% des voix, d’après les premiers résultats partiels de l’Institut national électoral (INE) chargé de l’organisation du scrutin.

Portée par la popularité du président sortant, Claudia Sheinbaum devance largement sa rivale de l’opposition, l’ex-sénatrice de centre droit Xochitl Galvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix, d’après ces premiers résultats annoncés par la présidente de l’INE Guadalupe Taddei.

« Je vais devenir la première femme présidente de la République en 200 ans », en référence à la date de l’indépendance en 1821, a déclaré Sheinbaum en promettant de « continuer à construire un véritable Etat-providence ».

Scientifique de 61 ans, l’ex-maire de Mexico prendra le 1er octobre le relais de son mentor en politique, le président sortant Andres Manuel Lopez Obrador, pour un mandat de six ans jusqu’en 2030.

Le Mouvement pour la régénération nationale (Morena) et ses alliés obtiennent par ailleurs la majorité qualifiée au Congrès, « et très probablement aussi » au Sénat, a indiqué Sheinbaum.

Morena garde également la ville de Mexico, le fief de la gauche au Mexique depuis 25 ans, avec la victoire de sa candidate Carla Brugada.

Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Sheinbaum devra relever le défi de la narco-violence.Le Mexique enregistre depuis plusieurs années une moyenne de plus de 30.000 homicides par an, environ 80 par jour. Les 3/4 des homicides sont liés à des affrontements entre groupes criminels pour le contrôle des marchés locaux de la drogue, affirme l’actuel président Andrés Manuel López Obrador. Plusieurs cartels se disputent le contrôle de l’acheminement de la drogue vers les Etats-Unis (Jalisco Nueva Generacion, Sinaloa, Golfo).

La violence est devenue exponentielle à partir de décembre 2006, à la prise de fonction de l’ex-président Felipe Calderon (2006-2012) qui a lancé une offensive contre les cartels avec la participation des militaires.Depuis, le Mexique a enregistré quelque 450.000 homicides et 100.000 disparitions.

« Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité », a déclaré la présidente élue.

Elle a promis de s’attaquer aux causes de la violence, de renforcer la Garde nationale, et d’aller vers une politique du « zéro impunité » face à la violence.

- Publicité-