Climat réglementaire trop restrictif, selon un ancien ministre

«Notre modèle de développement actuel ne correspond à aucune définition économique moderne, avec un taux de chômage élevé et une inflation en surchauffe. La part de l’économie productive dans notre PIB ne dépasse pas le tiers. Les taux de pauvreté et de précarité sont des menaces sérieuses pour la paix sociale. Ce modèle n’appartient ni à l’économie de marché, ni à l’économie libérale ou sociale, a déclaré l’ancien ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Fawzi Ben Abderrahman, dans un entretien avec le journal La Presse du jeudi 24 novembre.

S’agissant de la redynamisation des entreprises économiques en Tunisie, notamment les PME, il a souligné que trois facteurs sont essentiels pour booster les PME : tout d’abord, revoir le climat législatif et réglementaire trop restrictif du pays, dans lequel l’administration met la main sur tous les aspects de la vie économique du pays, automatiser et digitaliser les processus, simplifier et supprimer l’inutile, revoir les politiques d’encouragement afin de les orienter vers la vraie création de valeur et l’innovation. Ensuite, faut-il revoir de fond en comble le système financier et diversifier ses outils en améliorant le concours de ce système à l’économie productive du pays. Nous avons, aujourd’hui, un tissu économique de 20 mille entreprises en détresse financière essentiellement après la crise du Covid-19 qui a accentué sa fragilité structurelle. Et pourtant, ce tissu peut repartir très rapidement si on y met les moyens nécessaires. Le troisième facteur se focalise sur une vraie politique de la transparence, c’est-à-dire traiter tous les opérateurs économiques sur un pied d’égalité avec le soutien d’une institution judiciaire efficace, honnête et rapide