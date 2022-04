Climat: Un avenir vivable possible si le monde agit immédiatement

Le troisième volet de la trilogie scientifique des experts climat de l’ONU (Giec) publié lundi ne laisse pas de place au doute: « C’est maintenant ou jamais », résume Jim Skea, coprésident du groupe ayant produit cet opus de près de 3.000 pages.

- Publicité-

Sans une réduction « rapide, radicale et le plus souvent immédiate » des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, ni même à +2°C.

Les Etats s’y sont pourtant engagés en signant l’accord de Paris mais ils ne sont pour l’instant pas à la hauteur de l’enjeu, alors qu’un réchauffement de +1,1°C rend d’ores et déjà « très vulnérable » la moitié de l’humanité, frappée par des canicules, sécheresses, tempêtes et inondations qui se multiplient.

« Certains gouvernements et responsables d’entreprises disent une chose et en font une autre. Pour le dire simplement, ils mentent », a d’ailleurs dénoncé le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres en qualifiant « d’accablant » ce nouveau rapport du Giec, après les deux précédents qui avaient souligné l’accélération du réchauffement et l’ampleur sans précédent de ses impacts.

Sans un renforcement des politiques actuelles, le monde se dirige vers un réchauffement de +3,2°C d’ici 2100. Et même si les engagements pris par les Etats étaient tenus, le mercure monterait de +2,8°C, alors que chaque dixième de degré supplémentaire provoque son lot de nouvelles catastrophes climatiques.

Pour ne pas aller droit vers cet avenir de souffrances, il faudrait que les émissions atteignent leur pic avant 2025, dans moins de trois ans, et diminuent de près de la moitié d’ici 2030 par rapport à 2019, selon le Giec.

« Nous sommes à un tournant. Nos décisions aujourd’hui peuvent assurer un avenir vivable », insiste le patron du Giec Hoesung Lee, assurant que ce nouveau rapport donne les « outils » pour le faire.