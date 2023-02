Club de Paris: La Tunisie sera-elle en état de se plier à ses obligations?

Alors qu’elle fait face à une situation bien compliquée avant d’être dans la condition d’un pays peu en état de tenir certains de ses engagements financiers, la Tunisie se trouve actuellement dans l’obligation d’engager sans plus tarder les réformes qui lui sont prescrites.

Le vice-président de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Ferid Belhadj, a, cependant écarté l’éventualité que Tunisie puisse passer par devant le Club de Paris.

Dans des déclarations à la presse en marge des assemblées annuelles des dirigeants de banques africaines, jeudi 9 février 2023, Belhadj a expliqué que « parler d’un passage de la Tunisie par le Club de Paris, après l’aggravation de l’ampleur de sa dette et la dégradation de sa situation économique est illogique », ajoutant que ceci implique impérativement l’approbation préalable du Fonds monétaire international.

Quel risque pour la Tunisie ?

Belhadj n’en a pas moins qualifié la situation en Tunisie de délicate. En effet, la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des réformes, notamment au niveau des entreprises publiques et de la masse salarial est primordiale. « Le retard des réformes occasionne de lourdes pertes à l’économie nationale », a-t-il déclaré.

Il a, d’autre part, affirmé qu’aujourd’hui, la Tunisie n’est pas seule, tous ses partenaires lui ont exprimé leur soutien pour surmonter la crise actuelle ; toutefois, les réformes doivent être mises en œuvre. La Tunisie a une grande importance géostratégique et dispose de nombreuses ressources importantes, la possibilité de réformer l’économie est encore possible. La Tunisie doit aussi s’aider elle-même et ces réformes concernent la masse salariale et la compensation, a-t-il rappelé.

Les autorités tunisiennes ont conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international aux termes duquel un prêt d’environ 1,9 milliard de dollars sera accordé sur une durée de 4 ans.

Le FMI a souligné que l’accord final reste soumis à l’approbation de son Conseil d’administration, notant que cet accord s’inscrit dans le mécanisme du « Fonds de la facilité élargie » et vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à renforcer le filet social et la justice budgétaire, et à intensifier les réformes pour créer un climat propice à la réalisation d’une croissance inclusive et de possibilités d’emploi durables.

Le volume de la dette publique est de 110,2 milliards de dinars au cours des neuf premiers mois de 2022, et la dette extérieure représente 60,1% du volume de la dette publique, soit 66,3 milliards de dinars, tandis que la dette intérieure s’élève à 43,9 milliards de dinars.

Selon les derniers indicateurs statistiques publiés par le ministère des Finances, le volume de la dette extérieure est réparti selon les devises, entre 58,4% en euros, 25,5% en dollars, 8,8% en yen, et 7,3% dans d’autres devises.

Qu’est-ce que le Club de Paris ?

Le Club de Paris se définit comme un groupe informel de pays créanciers, dont l’objectif est de trouver des solutions pratiques aux problèmes de paiement auxquels sont confrontés les pays débiteurs. C’est un groupe qui fournit des services financiers tels que le rééchelonnement des dettes aux pays débiteurs plutôt que de les déclarer faillite, l’allégement de la dette en réduisant les intérêts sur ces dettes et l’annulation de la dette entre les pays lourdement endettés et leurs créanciers.

En outre, les pays débiteurs sont souvent recommandés ou enregistrés comme vis-à-vis du Club de Paris par le Fonds monétaire international, après l’échec des solutions alternatives pour rembourser leurs dettes.

Le club, basé à Paris affirme qu’il cherche des « solutions durables et coordonnées » aux problèmes de paiement rencontrés par les pays débiteurs. Alors que les pays lourdement endettés entreprennent des réformes pour rétablir leur stabilité budgétaire et macroéconomique, les créanciers du Club de Paris proposent un traitement de la dette adapté à leur situation.

Les créanciers du Club de Paris peuvent faciliter le rééchelonnement de la dette des pays débiteurs (le rééchelonnement signifie la renégociation des conditions de prêt), ce qui peut inclure le report des remboursements. Certains pays se voient offrir un rééchelonnement facile et des obligations au titre du service de la dette réduites sur une période déterminée.

Le nombre de membres permanents du Club de Paris est de 22 pays, qui s’accordent sur les grands principes et règles de ce dernier, appliquent systématiquement les conditions spécifiées dans le procès-verbal convenu dans le Club à leurs revendications bilatérales, et doivent avoir réglé tout différend bilatéral ou arriéré avec les pays du Club de Paris, le cas échéant.