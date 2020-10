CNOPT : changement des horaires des officines dans ces gouvernorats

Le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé jeudi que suite à l’instauration du couvre-feu dans certains gouvernorats et délégations du territoire tunisien, il a été décidé de fixer les horaires obligatoires d’ouverture et de fermeture des officines de détail uniquement dans les gouvernorats et délégations concernés et ce, à partir du 08 octobre 2020.

Ainsi les pharmacies de jour sont ouvertes du lundi au vendredi de 08h30 à 18h sans interruption y compris pendant les jours fériés en cours de semaine. Samedi, elles sont ouvertes de 08h30 à 13h.

Pour les pharmacies de nuit, elles ouvrent de 18h à 08h30 du lundi au vendredi y compris pendant les jours fériés en cours de semaine et de 17h à 08h30 pendant le week-end (Samedi et dimanche).

Quant aux pharmacies de garde, elles travaillent de 08h30 à 17h pendant le week-end.

A noter que qu’un couvre-feu de 15 jours a été décrété hier mercredi dans le Grand-Tunis pour contenir la pandémie de coronavirus. Le couvre-feu entre en vigueur, ce jeudi 8 octobre, de 21h00 à 05h00 pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et de 19h00 à 05h00 pour les samedi et dimanche.