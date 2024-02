CNSS : Défis démographiques

Le Président Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), Mohamed Karim, a déclaré aujourd’hui, mercredi 7 février 2024, que la Caisse est une institution publique qui assure la couverture sociale de tous les travailleurs du secteur privé, et fournit, en plus de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, tout ce dont le citoyen tunisien a besoin en matière de santé et de retraite.

D’autre part, le responsable a signalé, dans une déclaration sur les ondes d’Express Fm, qu’il y a des défis démographiques, puisqu’il y a une proposition pour encourager les familles tunisiennes à avoir des enfants, indiquant que les systèmes gérés par la Caisse en matière de retraite sont confrontés à des défis démographiques très importants, car l’indice liant les propriétaires et les bénéficiaires de l’allocation est inférieur à 2 % pour les systèmes basés sur le système de distribution, où ce sont les travailleurs qui financent les dépenses de retraite.

« Le défi démographique suscite des inquiétudes en ce qui concerne le financement des systèmes de retraite, qui s’améliorerait avec l’évolution des systèmes de couverture, et en plus d’augmenter le nombre de naissances, il faut également créer de la richesse et des investissements et créer des emplois, ce qui contribue à améliorer les taux de couverture et à augmenter le nombre de déclarants de la sécurité sociale par rapport au nombre de bénéficiaires de la pension », a-t-il ajouté.

Le Président Directeur Général de la Caisse a évoqué le système de retraite complémentaire, qui comporte de nombreuses incitations et permet aux salariés des institutions qui souhaitent s’engager de bénéficier de ce système, soulignant la conduite de nombreuses grandes campagnes de sensibilisation en se rendant dans les chambres professionnelles et les secteurs, dans le but d’augmenter le nombre de bénéficiaires de ce système et d’augmenter ainsi le taux de couverture du système complémentaire.

Il a également indiqué que le taux de couverture élevé dans les systèmes de base et complémentaires se refléte positivement sur les pensions des retraités