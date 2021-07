Coivid-19 : Les Etats-Unis déconseillent la Tunisie classée « niveau 4 » à risque très élevé

Le Département d’Etat américain (ministère des Affaires étrangères), dans une alerte voyage destinée à ses ressortissants, signale que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis un avis de santé aux voyageurs de niveau 4 ( risque très élevé)pour la Tunisie en raison du COVID-19, indiquant un niveau très élevé de COVID-19 dans le pays. L’avis souligne que le risque de contracter le COVID-19 et de développer des symptômes graves peut être plus faible si l’on est entièrement vacciné avec un vaccin autorisé par la FDA.

D’autre part, le Département d’Etat déconseille à ses ressortissants en voyage en Tunisie de ne pas se déplacer dans un rayon de 30 km du sud-est de la Tunisie, le long de la frontière avec la Libye, en raison du terrorisme. Il leur est également enjoint d’éviter les zones montagneuses de l’ouest du pays, y compris la zone du parc national du mont Chaambi, pour les même raisons, ainsi que le désert au sud de Remada en raison de la zone militaire, Jendouba au sud d’Ain Drahem et à l’ouest de la RN15, El Kef, et Kasserine, près de la frontière algérienne en raison du terrorisme et Sidi Bou Zid dans le centre de la Tunisie en raison du terrorisme.

Il explique que « les groupes terroristes continuent de préparer de possibles attaques en Tunisie et peuvent attaquer avec peu ou pas d’avertissement, ciblant des lieux touristiques, des centres de transport, des musées, des stations balnéaires, des hôtels, des festivals, des boîtes de nuit, des restaurants, des sites religieux, des marchés/centres commerciaux, des installations gouvernementales et des forces de sécurité »..

En outre, le Département d’Etat américain appelle ses citoyens à faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent les transports publics, en raison de problèmes de sécurité, à éviter les manifestations et les foules, à consulter les médias locaux pour s’informer des derniers événements, et de souscrire une assurance médicale complète qui comprend l’évacuation médicale.