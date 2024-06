COMESA : La Tunisie accueille le CIF 2024

La Tunisie accueille le 27 juin 2024 et pour la première fois le Forum du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) sur l’investissement (CIF 2024), avec la participation de 21 Etats africains et des organisations internationales.

Organisé par L’Agence d’investissement régionale du COMESA (AIRC), le forum enregistrera la participation d’un nombre des organisations et des parties internationales africaine et tunisienne dont la délégation de l’Union européenne et L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et les ministères de l’Economie et de la planification, celui du Commerce et du développement des exportations et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), ainsi que l’Agence de Promotion de l’investissement, selon un communiqué publié par l’AIRC.

Des organisations tunisiennes, régionales et internationales ainsi que des hauts fonctionnaires du Secrétariat du COMESA, notamment le Secrétaire général adjoint-Programmes, Ambassadeur Mohamed Kadah, et les Directeurs de 21 agences de promotion des investissements des États membres du COMESA y prennent part. Des dirigeants d’associations professionnelles, des chefs d’entreprise et des investisseurs issus de divers secteurs stratégiques en Tunisie et dans la région seront également présents.

Il s’agira de mettre en lumière les diverses opportunités commerciales dans les États membres du COMESA, en regroupant les hauts responsables politiques, les décideurs et les responsables gouvernementaux dans des rencontres directes, et entre les sociétés et les représentants du secteur privé et des investisseurs de différentes parties de la région du COMESA, à travers des espaces dédiés aux réunions B2B, B2G et de gouvernement à gouvernement (G2G), permettant aux participants d’établir des liens précieux et d’identifier des opportunités potentielles d’affaires et de partenariat dans divers secteurs, notamment l’agro-industrie, l’industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables et les technologies de l’information, entre autres

La Directrice générale de l’AIRC, Hiba Salama, a indiqué que ce forum organisé cette année pour la première année en Tunisie, après son adhésion en 2018 au COMESA, vise à encourager le commerce et les investissements entre les Etats du COMESA, et à faire connaitre aux hommes d’affaires tunisiens les opportunités d’investissement et du commerce dans les Etats du COMESA, notamment les avantages offerts par l’organisation et les entreprises qui y relèvent dans le domaine de l’investissement et du commerce.

Consolider la coopération interrégionale

La présidente de l’Agence d’Investissement régionale du COMESA (AIRC), Hiba Salama, a souligné l’attachement de l’agence à soutenir l’unité économique du continent africain et à appuyer les hommes d’affaires et les investisseurs pour booster la croissance économique et consolider la coopération interrégionale.

La responsable a appelé toutes les agences de promotion de l’investissement relevant du COMESA et les principaux investisseurs et entreprises à participer au Forum du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) sur l’investissement (CIF 2024), qui sera organisé pour la première fois en Tunisie le 27 juin 2024, pour explorer les transactions commerciales et d’investissement, selon un communiqué publié mercredi par l’AIRC.

D’après elle, le Forum est une passerelle stratégique vers les marchés de la région COMESA et « contribue à libérer davantage le potentiel commercial et d’investissement ». Il fournit également une plate-forme dédiée aux décideurs politiques et au secteur privé en vue de coopérer plus étroitement et de prendre des mesures décisives pour promouvoir et accélérer le développement dans les quatre coins de la région à travers le renforcement de l’investissement transfrontalier.

Le COMESA, la plus grande Communauté économique régionale d’Afrique, regroupe 21 États membres avec une population de plus de 640 millions d’habitants et un PIB combiné de 1 000 milliards de dollars. Notifié en tant qu’Accord commercial régional (ACR) auprès de l’Organisation mondiale du commerce en 1995, le COMESA continue d’œuvrer pour devenir une communauté économique à part entière, favorisant le commerce intérieur et extérieur.

Les États membres du COMESA sont la Tunisie, l’ Égypte le Burundi, le Djibouti, l’Érythrée, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Kenya, la Libye, l’île Madagascar, le Malawi, La République de Maurice, l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan, l’Union des Comores, la Zambie et le Zimbabwe.